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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Дюков: Кузяев создаёт для "Зенита" дополнительные опции в атакующих действиях
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков прокомментировал прогресс полузащитника Далера Кузяева.
"Многие игроки, подготовленные нашей академией, действительно стали профессиональными футболистами: наши выпускники играют в клубах РФПЛ и ФНЛ, но пока, к сожалению, они не являются игроками основного состава первой команды. За исключением, конечно, Далера Кузяева, которого уже можно смело считать таковым…. Он даёт большой объём, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, притом что он старается играть вперёд. У Далера очень приличный удар, смело идёт в штрафную соперника и тем самым создаёт для "Зенита" дополнительные опции в атакующих действиях", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
"Многие игроки, подготовленные нашей академией, действительно стали профессиональными футболистами: наши выпускники играют в клубах РФПЛ и ФНЛ, но пока, к сожалению, они не являются игроками основного состава первой команды. За исключением, конечно, Далера Кузяева, которого уже можно смело считать таковым…. Он даёт большой объём, у него приличная скорость, хорош в отборе. Он неуступчив, старается принимать мяч лицом к воротам соперника, что очень важно для полузащитника. У него небольшой процент брака в передачах, притом что он старается играть вперёд. У Далера очень приличный удар, смело идёт в штрафную соперника и тем самым создаёт для "Зенита" дополнительные опции в атакующих действиях", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
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