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Миодраг Божович: в Кубке России нет времени на исправление ошибок. Проиграл - до свидания!

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович высказался о матче против "Тамбова" (0:1) в 1/16 финала Кубка России.

"Игра была тяжелой, очень много единоборств и мало хороших моментов. Если у команды, как у нас, не бывает моментов, то как можно забить? Просто мы сегодня очень плохо сыграли. Хочу извиниться перед болельщиками, которые приехали, чтобы посмотреть эту игру.

Кубок - очень серьезное соревнование. Тут, в отличие от чемпионата, нет времени на исправление ошибок. Проиграл - до свидания! Так сегодня и получилось с нами. Думаю, "Тамбов" больше хотел победить, больше бился и выигрывал единоборства. Он заслуженно победил", - цитирует Божовича официальный сайт "Тамбова".
Теги: Божович Арсенал Тула Тамбов
Сегодня, 20:01
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