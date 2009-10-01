У Промеса дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра

Нападающий "Спартака" Квинси Промес завтра пройдет медобследование в одной из столичных клиник.Напомним, в концовке матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и попросил замену.