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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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У Промеса дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра
Нападающий "Спартака" Квинси Промес завтра пройдет медобследование в одной из столичных клиник.
Напомним, в концовке матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и попросил замену.
Напомним, в концовке матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и попросил замену.
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