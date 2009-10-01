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У Промеса дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра

Нападающий "Спартака" Квинси Промес завтра пройдет медобследование в одной из столичных клиник.

Напомним, в концовке матча 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0) голландец почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и попросил замену.
Теги: Промес Спартак
Вчера, 23:05
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8
(6)
№8 Написал: Thor (Сегодня, 00:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хочется надеяться на лучшее , но учитывая наше "везение" с травмами в этом сезоне , боюсь , что как и Глушаков на 2 недели выбыл confused


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tfu
В 100 раз повторюсь, но что у вас за физиотерапевт такой, что после двух игр подряд у игроков проблемы??

Промес в прошлой не играл почти. Но у него сборная была еще. Парень сломаться может. Без него спартаку кирдык.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Вчера, 23:30) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Квинси быстрейшего выздоровления и перехода в какую-нибудь сильную. команду, он - игрок высокого класса.
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В 100 раз повторюсь, но что у вас за физиотерапевт такой, что после двух игр подряд у игроков проблемы??


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Romella Красноярск (Вчера, 23:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Антоха..как вы все его завёте..
Лечись..вот ,где нужна 15-миллионная армия бакланов
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (5)

Не дай бог.. Тогда уж точно 7-9 место вырисовывается.. worried

Все матчи очень сложные, даже когда играешь с клубами из низшего дивизиона, "Кубань" играла против нас организованно, это хорошая команда, невнимательно подходить к этой игре было нельзя, - цитирует ТАСС Карреру Конечно, мы ставим цель побелить в Кубке России. У нас есть три турнира, в которых мы ставим самые высокие задачи. Промес? С Квинси все нормально, повреждения нет.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Вчера, 23:09) #
  • -6
  •  (12)

Спартак Промеса не теряет!
Промеса заменили, чтобы дать ему ОТДОХНУТЬ!!!
А что жилы рвать, когда арбитр сделал всю игру за Спартак, а Промесу осталось только не промахнуться дважды!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: Shabnak (Вчера, 23:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Держись, Квинси! Ты наше все! Кто без тебя забивать то будет?!
Регистрация: 28.01.2012
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