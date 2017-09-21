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Геннадий Орлов: хорошо, что "Зенит" подхватил историю с бакланами и над ней смеются

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что талисманом стадиона "Санкт-Петербург" будет баклан.

"Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге всё так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!", - цитирует Орлова "Чемпионат.сом".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 04:11
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