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Евгений Кафельников: ЦСКА за победу в Лиге чемпионов заработал 1,5 миллиона евро, а "Спартак" - нет

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что не придает значения вылету ЦСКА из Кубка России.

– Каррера ожидаемо привез в Краснодар боевой состав?

– Это вообще-то его работа. Тренер выполняет свои функции. Так и должно быть. Какие тут вопросы?

– Например, ЦСКА сыграл в Курске полурезервным составом и уступил.

– Да меня не интересует, что там происходит с ЦСКА. Моя команда – "Спартак". Могу лишь заметить, что армейцы победили в Лиге чемпионов на выезде и заработали 1,5 миллиона евро, а "Спартак" – нет…

– Обнадежило, что Петкович не вышел сегодня на поле?

– Не придал этому значения. "Спартак" любым составом должен был побеждать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Спартак Кубань
Сегодня, 05:38
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№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 05:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Альтруисты они.
Регистрация: 6.02.2008
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 05:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пошел в гузно гнида
Регистрация: 6.04.2016
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