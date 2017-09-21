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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Созин: Сорокин способен решить почти любой вопрос в России
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал тот факт, что генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин сегодня официально был избран членом европейского совета ФИФА.
"Не выбор Виталия Мутко в совет ФИФА – это больше политическая акция, хотя некоторые недоработки со стороны РФС имеют место быть. Понятно, что страна — хозяйка чемпионата мира не может не иметь своего представителя в совете ФИФА. Алексей Сорокин отвечает за подготовку и проведение чемпионата, он второй человек после Мутко. Его выбор полностью взвешен и оправдан. Другая фамилия не была бы так понятна. Сейчас мы наверстали то, что упустили в своё время. Да, фигура Мутко имела бы более высокую значимость и влияние, но и Сорокин – это человек, который способен решить практически любой вопрос у нас в стране, тем более они с Мутко в одной лодке", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Не выбор Виталия Мутко в совет ФИФА – это больше политическая акция, хотя некоторые недоработки со стороны РФС имеют место быть. Понятно, что страна — хозяйка чемпионата мира не может не иметь своего представителя в совете ФИФА. Алексей Сорокин отвечает за подготовку и проведение чемпионата, он второй человек после Мутко. Его выбор полностью взвешен и оправдан. Другая фамилия не была бы так понятна. Сейчас мы наверстали то, что упустили в своё время. Да, фигура Мутко имела бы более высокую значимость и влияние, но и Сорокин – это человек, который способен решить практически любой вопрос у нас в стране, тем более они с Мутко в одной лодке", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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