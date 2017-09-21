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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Орещук: можно дать победителю Кубка России право играть в Лиге чемпионов
Агент Роман Орещук прокомментировал выступление команд РФПЛ в 1/16 финала Кубка России. Вчера из турнира вылетели "Анжи", "Краснодар", "Арсенал", "Урал", ЦСКА и "Динамо".
"В последнее время в Кубке многие клубы играют вторыми составами, к турниру относятся не серьезно, тренеры дают практику тем, кто мало играет. А те, у кого мало практики, то ли не готовы, то ли испытывают еще проблемы. Идут в атаку и попадают в плен. Я не сильно удивлен, в том году было примерно то же самое. Каждый год это происходит. Почему такое отношение к Кубку? Сложно сказать, но оно меня удивляет. Клубам премьер-лиги на этом этапе он не интересен. Но когда остается два шага до финала, отношение меняется. Престиж Кубка можно поднять, как-то заинтересовать финансово. Команды, которые играют дублирующими составами, можно штрафовать в случае вылета. Или не штрафовать, а отправлять их не в 1/16, а в 1/32 на следующий год. Есть много разных способов. Можно вообще дать победителю Кубка право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Почему у нас первое, второе, третье место будет там выступать? Сделайте первое, второе и обладателя Кубка страны. Но в этой ситуации клубы ФНЛ нужно еще похвалить. Для них игра в этом турнире очень много значит. Они могут привезти и команду премьер-лиги к себе в город, и оценить свои силы на уровне серьезного соперника", — цитирует Орещука "Спорт День за Днем".
"В последнее время в Кубке многие клубы играют вторыми составами, к турниру относятся не серьезно, тренеры дают практику тем, кто мало играет. А те, у кого мало практики, то ли не готовы, то ли испытывают еще проблемы. Идут в атаку и попадают в плен. Я не сильно удивлен, в том году было примерно то же самое. Каждый год это происходит. Почему такое отношение к Кубку? Сложно сказать, но оно меня удивляет. Клубам премьер-лиги на этом этапе он не интересен. Но когда остается два шага до финала, отношение меняется. Престиж Кубка можно поднять, как-то заинтересовать финансово. Команды, которые играют дублирующими составами, можно штрафовать в случае вылета. Или не штрафовать, а отправлять их не в 1/16, а в 1/32 на следующий год. Есть много разных способов. Можно вообще дать победителю Кубка право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Почему у нас первое, второе, третье место будет там выступать? Сделайте первое, второе и обладателя Кубка страны. Но в этой ситуации клубы ФНЛ нужно еще похвалить. Для них игра в этом турнире очень много значит. Они могут привезти и команду премьер-лиги к себе в город, и оценить свои силы на уровне серьезного соперника", — цитирует Орещука "Спорт День за Днем".
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