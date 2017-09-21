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Роман Орещук: можно дать победителю Кубка России право играть в Лиге чемпионов

Агент Роман Орещук прокомментировал выступление команд РФПЛ в 1/16 финала Кубка России. Вчера из турнира вылетели "Анжи", "Краснодар", "Арсенал", "Урал", ЦСКА и "Динамо".

"В последнее время в Кубке многие клубы играют вторыми составами, к турниру относятся не серьезно, тренеры дают практику тем, кто мало играет. А те, у кого мало практики, то ли не готовы, то ли испытывают еще проблемы. Идут в атаку и попадают в плен. Я не сильно удивлен, в том году было примерно то же самое. Каждый год это происходит. Почему такое отношение к Кубку? Сложно сказать, но оно меня удивляет. Клубам премьер-лиги на этом этапе он не интересен. Но когда остается два шага до финала, отношение меняется. Престиж Кубка можно поднять, как-то заинтересовать финансово. Команды, которые играют дублирующими составами, можно штрафовать в случае вылета. Или не штрафовать, а отправлять их не в 1/16, а в 1/32 на следующий год. Есть много разных способов. Можно вообще дать победителю Кубка право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Почему у нас первое, второе, третье место будет там выступать? Сделайте первое, второе и обладателя Кубка страны. Но в этой ситуации клубы ФНЛ нужно еще похвалить. Для них игра в этом турнире очень много значит. Они могут привезти и команду премьер-лиги к себе в город, и оценить свои силы на уровне серьезного соперника", — цитирует Орещука "Спорт День за Днем".
Теги: Орещук
Сегодня, 16:05
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(1)
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще то не так давно Кубок выигрывала команда из фнл. Но пусть даже не из фнл, а скажем, Уфа. Легче? Кубок -короткий турнир, подверженный случайностям, и вероятность попадания в Лч команды, которая этого не заслуживает, будет слишком высокой.
Регистрация: 19.03.2010
№5 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Хитрый Лис
Бред. Не говоря уже о том, что УЕФА на это никогда не согласится, ей не нужен матч Реал-Авангард в ЛЧ

Цитата: serega_user
Дебилы что что ли? Так и представил, что какой нибудь клуб из ФНЛ попал в ЛЧ smile сделайте нормальные призовые и живо появится интерес к турниру.

это вы бред несете, когда у нас кубок выигрывала команда с ФНЛ? а это при том что не у всех есть интерес к кубку,а если будет даваться путевка в лигу чемпионов битва за кубок будет не шуточная и ни каким "Авангардам" там не чего не светит (а уефа само идет этим путем победителю лиге европы дается путевка в лигу чемпионов что дало импульс этому турниру хоть не много)
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
  • +2
  •  (2)

10-15 млн. евро и все будут биться на смерть! в 1/8 будут попадать 1-2 клуба ФНЛ не более.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:22) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бред. Не говоря уже о том, что УЕФА на это никогда не согласится, ей не нужен матч Реал-Авангард в ЛЧ
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дебилы что что ли? Так и представил, что какой нибудь клуб из ФНЛ попал в ЛЧ smile сделайте нормальные призовые и живо появится интерес к турниру.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (3)

Жупайдия, жупайдас,
Нам любая девка даст.

Осталось только в УЕФА договориться.
Регистрация: 22.09.2009
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