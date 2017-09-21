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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Обухов: все игроки в "Спартаке" большие мастера
Нападающий "Кубани" Владимир Обухов рассказал о прошедшем матче со "Спартаком" (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.
"В первом тайме у нас многое не получалось. "Спартак" имел много моментов, мы же больше времени проводили в обороне. Приходилось опускаться до своей штрафной. В конце пропустили ненужный гол, расклеились. Если бы его не было, возможно, смогли бы дотерпеть и выиграть.
Что тренер говорил в перерыве? А что тут скажешь: "Не думайте о пропущенном голе, нужно играть дальше. Это кубковая игра, всё может сложиться как угодно".
Пропустили второй гол, так как до этого были в атаке. Обрез, Квинси Промес убежал — тяжело с ним справиться.
Все игроки в "Спартаке" большие мастера: владеют мячом, могут отдать любой пас. Часто видишь эту команду по телевизору, знаешь, кто есть кто.
Промес, Адриано и Фернандо очень сильно выделяются. Они быстрее думают и действуют на поле, всё делают на порядок лучше, чем остальные", - цитирует Обухова "Чемпионат.сом".
"В первом тайме у нас многое не получалось. "Спартак" имел много моментов, мы же больше времени проводили в обороне. Приходилось опускаться до своей штрафной. В конце пропустили ненужный гол, расклеились. Если бы его не было, возможно, смогли бы дотерпеть и выиграть.
Что тренер говорил в перерыве? А что тут скажешь: "Не думайте о пропущенном голе, нужно играть дальше. Это кубковая игра, всё может сложиться как угодно".
Пропустили второй гол, так как до этого были в атаке. Обрез, Квинси Промес убежал — тяжело с ним справиться.
Все игроки в "Спартаке" большие мастера: владеют мячом, могут отдать любой пас. Часто видишь эту команду по телевизору, знаешь, кто есть кто.
Промес, Адриано и Фернандо очень сильно выделяются. Они быстрее думают и действуют на поле, всё делают на порядок лучше, чем остальные", - цитирует Обухова "Чемпионат.сом".
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