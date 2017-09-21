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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Панов: желаю "Уфе" выиграть Кубок России
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов пожелал "Уфе" успешно выступить в Кубке России.
"Уфа для меня не родной город, но я здесь бывал, а также здесь работает в прошлом игрок ЦСКА и сборной России Сергей Семак, с которым мы вместе играли во Франции. Хочу пожелать "Уфе" победы, потому что город заслуживает не только хоккейной команды, но и футбольной, поскольку футбол для меня и большинства жителей нашей страны, это спорт номер один. Поэтому желаю "Уфе" пройти в Кубке России как можно дальше, а может быть его и выиграть", - передает слова Панова пресс-служба клуба.
"Уфа для меня не родной город, но я здесь бывал, а также здесь работает в прошлом игрок ЦСКА и сборной России Сергей Семак, с которым мы вместе играли во Франции. Хочу пожелать "Уфе" победы, потому что город заслуживает не только хоккейной команды, но и футбольной, поскольку футбол для меня и большинства жителей нашей страны, это спорт номер один. Поэтому желаю "Уфе" пройти в Кубке России как можно дальше, а может быть его и выиграть", - передает слова Панова пресс-служба клуба.
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