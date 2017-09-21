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Александр Панов: желаю "Уфе" выиграть Кубок России

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов пожелал "Уфе" успешно выступить в Кубке России.

"Уфа для меня не родной город, но я здесь бывал, а также здесь работает в прошлом игрок ЦСКА и сборной России Сергей Семак, с которым мы вместе играли во Франции. Хочу пожелать "Уфе" победы, потому что город заслуживает не только хоккейной команды, но и футбольной, поскольку футбол для меня и большинства жителей нашей страны, это спорт номер один. Поэтому желаю "Уфе" пройти в Кубке России как можно дальше, а может быть его и выиграть", - передает слова Панова пресс-служба клуба.
Теги: Панов Уфа
Сегодня, 19:04
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№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Панов... smile у твоих задача- взять КР, а ты за УФУ...
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 19:14) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
твое мнение особенно ценно ...среди мясных рядов! laughing
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:14) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Идиот...

Причем, скурвившийся...
Регистрация: 24.09.2013
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