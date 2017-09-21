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Владимир Обухов: "Спартак" поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов не сомневался в том, что красно-белые приедут на матч 1/16 финала Кубка России основным составом.

"Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у "Спартака" не складывается. "Зенит" выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.

Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом" и "Тосно". Вроде "Спартак" ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство", — цитирует Обухова "Чемпионат.сом".
Теги: Обухов Спартак
Сегодня, 20:17
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(1)
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 20:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Епть, сколько ж мечтателей...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Этот Обухов прям облизал это Г ! smile


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
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