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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Владимир Обухов: "Спартак" поборется за титул, если не будет терять очки, ведя в счёте
Нападающий "Кубани" Владимир Обухов не сомневался в том, что красно-белые приедут на матч 1/16 финала Кубка России основным составом.
"Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у "Спартака" не складывается. "Зенит" выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.
Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом" и "Тосно". Вроде "Спартак" ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство", — цитирует Обухова "Чемпионат.сом".
"Даже не думал, что может быть иначе. В чемпионате у "Спартака" не складывается. "Зенит" выглядит на голову сильнее. Думаю, они сделают ставку на Кубок.
Что касается перспектив в чемпионате, то большую роль сыграет вторая часть сезона, нужно хорошо подготовиться зимой. Главное — не терять очки в таких матчах, как с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом" и "Тосно". Вроде "Спартак" ведёт в счёте, но проигрывает. Если не будет так терять очки, ещё поборется за чемпионство", — цитирует Обухова "Чемпионат.сом".
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