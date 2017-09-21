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Появился тизер-трейлер фильма Козловского "Тренер"

Появился тизер-трейлер фильма "Тренер" актера и режиссера Данилы Козловского.

Козловский исполняет и главную роль в фильме, который выйдет в прокат весной 2018 года. Съемки проходили на стадионе "Краснодара".

Сегодня, 21:14
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
очередной "шедевр" российского кинематографа


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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