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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Появился тизер-трейлер фильма Козловского "Тренер"
Появился тизер-трейлер фильма "Тренер" актера и режиссера Данилы Козловского.
Козловский исполняет и главную роль в фильме, который выйдет в прокат весной 2018 года. Съемки проходили на стадионе "Краснодара".
Козловский исполняет и главную роль в фильме, который выйдет в прокат весной 2018 года. Съемки проходили на стадионе "Краснодара".
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