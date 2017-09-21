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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
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Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая
Форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с "Оренбургом" (2:0).
"Еще до игры тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными игроками. Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт клуба.
"Еще до игры тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными игроками. Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт клуба.
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