Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рифат Жемалетдинов: еще до матча Бердыев нам говорил, что игра с "Оренбургом" будет тяжелая

Форвард "Рубина" Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с "Оренбургом" (2:0).

"Еще до игры тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными игроками. Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше", - цитирует Жемалетдинова официальный сайт клуба.
Теги: Жемалетдинов Рубин Оренбург
Сегодня, 21:18
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.