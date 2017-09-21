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Александр Григорян: только свиньи могут оскорблять тренера, без которого клуб мог вылететь

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян после матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" (1:2) выразил удивление поведением болельщиков своей экс-команды.

Перед стартом встречи фанаты хабаровчан оскорбляли специалиста. В ответ главный тренер показал болельщикам средний палец.

"Почему болельщики так отнеслись ко мне? Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдёт время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер — Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченная свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион", - цитирует Григоряна "Чемпионат.сом".
Теги: Григорян Ахмат СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:00
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№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:59) #
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Григорян прав...нельзя так относится к тренеру который пришёл в команду когда она была на вылети.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 22:55) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нда... Поступок, действительно, чисто свинский... Только свиньи считают ушедшего из их команды предателем, а пришедшего к ним героем - до поры-до времени, пока тоже не станет предателем.
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:30) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
даун


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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