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Андрей Тихонов: мы заслужили победу своим огромным желанием

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы (3:2) над "Локомотивом" в матче 1/16 финала Кубка России заявил, что его команда полностью заслужила проход в следующий раунд.

"Я поздравляю свою команду. Для ребят это большая победа. Единственное, о чём я жалею – то, что мы не дотерпели одну минуту. Из-за этого пришлось играть ещё полчаса. Различные недомогания, спазмы в дополнительное время были у Таранова, Ткачука, Башкирова. Это меня расстраивает. Команда старалась, ребята не жалели себя. Мы заслужили победу своим огромным желанием", - цитирует Тихонова официальный сайт "Крыльев".
Теги: Тихонов Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 22:29
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