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Артем Дзюба после вылета из Кубка России прошел мимо журналистов, сказав: "Пирожки"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался общаться с журналистами в микст-зоне после поражения в матче 1/16 финала Кубка России с "Динамо" СПб (2:3, д.в.).

"Пирожки!" – сказал Дзюба.

Дзюба повторил отговорку от общения с журналистами партнёра по команде Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения "Рубина" от "Амкара". Тогда Рязанцев, который выступал в казанском клубе, проходя мимо журналистов, произнес фразу крылатую "Извините. Пирожки!".
Теги: Дзюба Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 00:01
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№3 Написал: Loskov10 (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Локомотив»
красава laughing
Регистрация: 27.04.2014
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Так пахал на поле что проголодался.
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«МЮ»
Надо же...деревяшка спер фразу Рязанцева...зачем, если своя знаменитая есть:"Тренеришка"?..но здесь видимо очко сжалось...)))
Регистрация: 8.08.2012
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