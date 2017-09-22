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Леандро Паредес: на поле было много песка, надо над ним поработать

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) заявил, что удаление защитника Михи Мевли полностью изменило ход встречи.

– Показалось, что "Зенит" не был готов к тому, что "Динамо" окажет такое сопротивление. Что произошло?

– Все осложнилось после удаления нашего игрока. Оно полностью перевернуло игру, потому что мы рассчитывали действовать одним образом, а пришлось играть совсем иначе.

– Как вам поле? Оно выглядит хуже, чем прежде.

– Да, на нем было много песка, над ним стоит поработать.

– Есть разница – играть с открытой крышей и с закрытой?

– Не почувствовал никакой разницы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Паредес Мевля Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 00:44
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(1)
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 01:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Ну почему я был уверен,что ты топишь за Спартак?

так я и не скрываю этого,я Серафимыч не могу за весь российский футбол переживать,только за Спартак душа болит)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 01:00) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Hitman
бакланы не мешали сверху?)10 туров прошло про песок не жаловались,теперь песок,ветер неправильный был,бабушки слабо скинулись в трансферное окно,между прочим вы сами попросили перенести игру на ваше поле,так что отмазки на двоечку smile

Ну почему я был уверен,что ты топишь за Спартак?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 00:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
бакланы не мешали сверху?)10 туров прошло про песок не жаловались,теперь песок,ветер неправильный был,бабушки слабо скинулись в трансферное окно,между прочим вы сами попросили перенести игру на ваше поле,так что отмазки на двоечку smile
Регистрация: 20.04.2017
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