Леандро Паредес: на поле было много песка, надо над ним поработать

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) заявил, что удаление защитника Михи Мевли полностью изменило ход встречи.– Все осложнилось после удаления нашего игрока. Оно полностью перевернуло игру, потому что мы рассчитывали действовать одним образом, а пришлось играть совсем иначе.– Да, на нем было много песка, над ним стоит поработать.– Не почувствовал никакой разницы.