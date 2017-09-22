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Источник: Глушаков подписал трехлетний контракт со "Спартаком"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с московским "Спартаком", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Глушаков перешел в "Спартак" из московского "Локомотива" в 2013 году, в 2014 году "красно-белые" объявили, что футболист заключил новое соглашение с клубом.

В составе "Спартака" 30-летний Глушаков провел 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 02:20
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 02:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Человек со спартаковской фамилией "Глушаков" и такими спартаковскими корнями и футбольными заслугами должен быть в Спартаке! Поздравляем, Денис, и очень рады за тебя и команду! Уверен, и Валерий радуется!
Регистрация: 30.11.2013
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