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Сергей Герасимец: Манчини недооценил важность Кубка

Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец считает, что сине-бело-голубые закономерно проиграли петербургскому "Динамо" (2:3 д.в.) в 1/16 финала Кубка России.

- Какие впечатления от игры?

- Очень неожиданны и результат, и то, что происходило на поле. Но все закономерно. Манчини недооценил важность Кубка и питерское "Динамо". Он поставил на игру разбалансированный состав, игрокам было непривычно. Что касается игры, больше всего удивило то, как "Зенит" вернулся в игру, хотел бы сделать комплимент команде. Однако "Динамо" выиграло закономерно.

- Могли ли соперника недооценить сами футболисты "Зенита"?

- О футболистах говорить не стоит. Многих из них мы давно не видели на поле. Это и Новосельцев, и Анюков, молодой Капленко. Полоз тоже редко играет. Анюков, на мой, взгляд, был одним из лучших на поле. Новосельцев, например, никогда не играл с Мевлей. После глупого удаления "Зениту" было сложно.

- Может ли вылет из кубка позволить команде более успешно выступить в чемпионате и Лиге Европы?

-У "Зенита" три состава, я не думаю, что можно говорить о том, что вылет поможет. Такая команда обязана побеждать во всех турнирах.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Герасимец Зенит Динамо СПБ Манчини
Сегодня, 02:39
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 03:08) #
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Болеет за:
«Реал»
А какая важность у этого кубка? Абсолютно бесполезный турнир, он нужен только провинциальным городам, чтобы туда приезжали большие клубы
Регистрация: 31.03.2015
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