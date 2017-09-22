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Николай Писарев: буду ждать, когда введут видеоповторы везде, где только возможно

Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев заявил после матча 1/16 финала Кубка России против "Уфы", что очень хотел бы ввести видеоповторы в футболе везде, где только возможно.

"Должны были выигрывать в основное время. Про судейство могу сказать только одно: буду ждать, когда введут видеоповторы везде, где только возможно. Есть вопросы по многим моментам, которые хотелось бы пересмотреть. Все спорные моменты лучше просматривать. Не вижу в этом ничего страшного, это недорого. И чем дальше, тем становится дешевле.

Команды Премьер-лиги очень по-разному в этом году отнеслись к матчам на Кубок России. "Уфа" очень хотела выиграть, хотя они и ротацию состава сделали. Мы сегодня обыграли очень достойного соперника. Кубковый раунд состоит из одного матча, поэтому строить какую-то стратегию вряд ли имело смысл. Мы понимали, где наши плюсы, тоже слегка поменяли состав, тоже держали в уме следующий матч", - цитирует Писарева "Р-Спорт".
Теги: Олимпиец Писарев Уфа
Сегодня, 03:03
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