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Максим Лестьенн - лучший игрок "Рубина" в матче с "Оренбургом"

Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн признан лучшим игроком матча 1/16 финала Кубка России с "Оренбургом", сообщает официальный сайт казанского клуба.

Футболист набрал 37 процентов голосов.

В тройку лучших игроков матча также вошли защитник Егор Сорокин и вратарь Сослан Джанаев.
Теги: Лестьенн Рубин Оренбург
Сегодня, 03:54
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