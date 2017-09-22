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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максим Лестьенн - лучший игрок "Рубина" в матче с "Оренбургом"
Нападающий "Рубина" Максим Лестьенн признан лучшим игроком матча 1/16 финала Кубка России с "Оренбургом", сообщает официальный сайт казанского клуба.
Футболист набрал 37 процентов голосов.
В тройку лучших игроков матча также вошли защитник Егор Сорокин и вратарь Сослан Джанаев.
Футболист набрал 37 процентов голосов.
В тройку лучших игроков матча также вошли защитник Егор Сорокин и вратарь Сослан Джанаев.
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