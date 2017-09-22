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Дмитрий Рубашко: судейство в матче с "Зенитом" было абсолютно нормальным

Генеральный директор питерского "Динамо" Дмитрий Рубашко после матча 1/16 финала Кубка России против "Зенита" (3:2 д.в.) отметил, что у него нет претензий к судейству.

"Ругать судей или хвалить - дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии.

Ребята проявили спортивный характер, спортивную злость. Главную роль сыграла мотивация, которой "Зениту", думаю, не хватило, и, конечно, нашему сопернику было тяжело из-за того, что он остался вдесятером. Игра получилась хорошей, думаю, праздник футбола удался, много голов, много борьбы, думаю, что болельщикам понравилось.

"Зенит" является командой высокого уровня. А топ-клубам зачастую сложнее играть с командами из более низких дивизионов, так как труднее найти мотивацию. Они выходят не с таким настроем, как обычно, это психология, от этого никуда не деться", - цитирует Рубашко ТАСС.
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 04:25
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