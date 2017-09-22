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Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" стало первым за 52 года

Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России стало для сине-бело-голубых первым за 52 года.

В последний раз бело-голубые обыгрывали своих принципиальных соперников в мае 1965 года в 1/16 финала Кубка СССР. Та встреча завершилась со счетом 2:1.

С того момента команды встречались четыре раза. Во всех этих матчах победы оставались за "Зенитом".

"Газета.ру"
Теги: Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 05:40
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 05:43) #
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Один город-две команды, как оказывается!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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