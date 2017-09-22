Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" стало первым за 52 года

Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России стало для сине-бело-голубых первым за 52 года.В последний раз бело-голубые обыгрывали своих принципиальных соперников в мае 1965 года в 1/16 финала Кубка СССР. Та встреча завершилась со счетом 2:1.С того момента команды встречались четыре раза. Во всех этих матчах победы оставались за "Зенитом".