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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" стало первым за 52 года
Поражение "Зенита" от петербургского "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России стало для сине-бело-голубых первым за 52 года.
В последний раз бело-голубые обыгрывали своих принципиальных соперников в мае 1965 года в 1/16 финала Кубка СССР. Та встреча завершилась со счетом 2:1.
С того момента команды встречались четыре раза. Во всех этих матчах победы оставались за "Зенитом".
"Газета.ру"
В последний раз бело-голубые обыгрывали своих принципиальных соперников в мае 1965 года в 1/16 финала Кубка СССР. Та встреча завершилась со счетом 2:1.
С того момента команды встречались четыре раза. Во всех этих матчах победы оставались за "Зенитом".
"Газета.ру"
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