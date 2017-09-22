Дмитрий Тарасов провёл 150-й матч за "Локомотив"

Матч 1/16 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" (3:2 д.в) стал 150-м в составе московского клуба для полузащитника Дмитрия Тарасова.Тарасов выступает за "железнодорожников" семь лет. Он дебютировал в составе "Локомотива" 14 марта 2010 года в игре с "Рубином".В 150 матчах на счету Тарасова 11 голов.