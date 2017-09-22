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Дмитрий Тарасов провёл 150-й матч за "Локомотив"

Матч 1/16 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" (3:2 д.в) стал 150-м в составе московского клуба для полузащитника Дмитрия Тарасова.

Тарасов выступает за "железнодорожников" семь лет. Он дебютировал в составе "Локомотива" 14 марта 2010 года в игре с "Рубином".
В 150 матчах на счету Тарасова 11 голов.

ФК "Локомотив"
Теги: Тарасов Локомотив
Сегодня, 06:23
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