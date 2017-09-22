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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с "Динамо"
Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 11 тура РФПЛ между "Динамо" и ЦСКА.
"Нет поводов быть мрачными и пессимистичными, несмотря на результат в матче против курского "Авангарда". Кубок – это другое измерение. В противном случае можно же и после вчерашнего матча "Зенита" рассуждать, что с их чемпионскими амбициями покончено. Но, конечно, это далеко не так.
Что касается дисквалификации Александра Головина, то, уверен, Виктор Гончаренко придумает, как его заменить. Тут нужно говорить о стратегических соображениях. Поскольку понятно, что в среду уже противостояние с "Манчестер Юнайтед". По крайней мере, у болельщиков этот матч точно будет сидеть в головах. Но тем не менее "Динамо" тоже не подарок. У "Спартака" оно уже отобрало очки, поэтому играть не в полную силу было бы опрометчиво. Надеюсь, что ЦСКА будет восстанавливаться к игре против манкунианцев на фоне победного эффекта", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
"Нет поводов быть мрачными и пессимистичными, несмотря на результат в матче против курского "Авангарда". Кубок – это другое измерение. В противном случае можно же и после вчерашнего матча "Зенита" рассуждать, что с их чемпионскими амбициями покончено. Но, конечно, это далеко не так.
Что касается дисквалификации Александра Головина, то, уверен, Виктор Гончаренко придумает, как его заменить. Тут нужно говорить о стратегических соображениях. Поскольку понятно, что в среду уже противостояние с "Манчестер Юнайтед". По крайней мере, у болельщиков этот матч точно будет сидеть в головах. Но тем не менее "Динамо" тоже не подарок. У "Спартака" оно уже отобрало очки, поэтому играть не в полную силу было бы опрометчиво. Надеюсь, что ЦСКА будет восстанавливаться к игре против манкунианцев на фоне победного эффекта", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
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