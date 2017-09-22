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Михаил Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с "Динамо"

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 11 тура РФПЛ между "Динамо" и ЦСКА.

"Нет поводов быть мрачными и пессимистичными, несмотря на результат в матче против курского "Авангарда". Кубок – это другое измерение. В противном случае можно же и после вчерашнего матча "Зенита" рассуждать, что с их чемпионскими амбициями покончено. Но, конечно, это далеко не так.

Что касается дисквалификации Александра Головина, то, уверен, Виктор Гончаренко придумает, как его заменить. Тут нужно говорить о стратегических соображениях. Поскольку понятно, что в среду уже противостояние с "Манчестер Юнайтед". По крайней мере, у болельщиков этот матч точно будет сидеть в головах. Но тем не менее "Динамо" тоже не подарок. У "Спартака" оно уже отобрало очки, поэтому играть не в полную силу было бы опрометчиво. Надеюсь, что ЦСКА будет восстанавливаться к игре против манкунианцев на фоне победного эффекта", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
Теги: Грушевский Гончаренко ЦСКА Динамо
Сегодня, 16:05
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№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:03) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: SuperDimon
А вот Калитвинцеву заменить Панченко некем. Очередная баранка светит нам в этой игре


Дырка эт точно светит,при огромном везении ничья...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
А вот Калитвинцеву заменить Панченко некем. Очередная баранка светит нам в этой игре
Регистрация: 4.04.2013
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