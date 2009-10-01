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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Квинси Промес и Роша могут не сыграть против "Ливерпуля" в ЛЧ из-за травм
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить несколько матчей из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).
"Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью". Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей", - цитирует главного тренера красно-белых Массимо Карреру ТАСС.
"Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью". Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей", - цитирует главного тренера красно-белых Массимо Карреру ТАСС.
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