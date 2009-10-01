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Квинси Промес и Роша могут не сыграть против "Ливерпуля" в ЛЧ из-за травм

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес и нападающий Педро Роша могут пропустить несколько матчей из-за повреждений, полученных в игре 1/16 финала Кубка России против "Кубани" (2:0).

"Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с "Кубанью". Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей", - цитирует главного тренера красно-белых Массимо Карреру ТАСС.
Теги: Промес Роша Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 16:11
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15
(5)
№15 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:46) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hyuga
Лiкар ёпане.

Мляяяя,ты ещё и румын.......Адью


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№14 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Лечащий Врач,
Фууу лошара, не чем возразить, к нику прикапываешься. Иди от Тосно обтекуай, да от Зинита зашивайся. Лiкар ёпане.


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№13 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hyuga
кекекекеке

Как ты там в переводе?ХУЙГА?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№12 Написал: hyuga Город над Вольной Невой... (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
За то в кубке победили, кекекекеке


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МяСо Питеру не нужно
Регистрация: 20.06.2016
№11 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже такое количество травм не убедит Карреру в ошибочности выбора тренера по физике?
Регистрация: 23.11.2009
№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хуёво.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
приехали бл...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: AnK. (Сегодня, 16:26) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да,это большая потеря. Промеса вряд ли кто-нибудь сможет заменить. Это не Глушаков,от которого пользы ноль.
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Негров много у них,кого нибудь да выпустят,всё равно сольют.

Латиносов у вас больше.
Регистрация: 8.05.2016
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
На чемпионат Спартак видимо совсем забил, раз думает только о Ливерпуле


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (15)
online

Негров много у них,кого нибудь да выпустят,всё равно сольют.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Ничего страшного, атака в матче с Ливерпулем Спартаку не понадобится.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (2)

Если это так, то труба.
Без Антошки совсем вилы будут.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:15) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Окуенно!


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (7)
online

на пузо залупиша наденут бандаж и его выпустят
Регистрация: 25.02.2016
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