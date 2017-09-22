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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: ЦСКА является фаворитом в матче с "Динамо"
Бывший защитник московского "Спартака" Александр Бубнов считает, что ЦСКА сможет обыграть "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России.
"Армейцы, на мой взгляд, являются фаворитам в игре с динамовцами. Больше того, Гончаренко дал возможность стартовому составу полноценно восстановиться перед игрой с динамовцами — большинство игроков стартового состава не играли в матче на Кубок России в Курске. У динамовцев потери в составе: травмированы Панченко и Рыков. Кроме этого, они основным составом играли кубковую игру в Нальчике, где по пенальти, как известно, проиграли. Исходя из этого, я думаю, что армейцы будут иметь по ходу матча большое территориальное преимущество, динамовцы будут играть вторым номером. Я ставлю на победу ЦСКА 2:0", - цитирует Бубнова "Рейтинг букмекеров".
"Армейцы, на мой взгляд, являются фаворитам в игре с динамовцами. Больше того, Гончаренко дал возможность стартовому составу полноценно восстановиться перед игрой с динамовцами — большинство игроков стартового состава не играли в матче на Кубок России в Курске. У динамовцев потери в составе: травмированы Панченко и Рыков. Кроме этого, они основным составом играли кубковую игру в Нальчике, где по пенальти, как известно, проиграли. Исходя из этого, я думаю, что армейцы будут иметь по ходу матча большое территориальное преимущество, динамовцы будут играть вторым номером. Я ставлю на победу ЦСКА 2:0", - цитирует Бубнова "Рейтинг букмекеров".
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