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Александр Бубнов: ЦСКА является фаворитом в матче с "Динамо"

Бывший защитник московского "Спартака" Александр Бубнов считает, что ЦСКА сможет обыграть "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России.

"Армейцы, на мой взгляд, являются фаворитам в игре с динамовцами. Больше того, Гончаренко дал возможность стартовому составу полноценно восстановиться перед игрой с динамовцами — большинство игроков стартового состава не играли в матче на Кубок России в Курске. У динамовцев потери в составе: травмированы Панченко и Рыков. Кроме этого, они основным составом играли кубковую игру в Нальчике, где по пенальти, как известно, проиграли. Исходя из этого, я думаю, что армейцы будут иметь по ходу матча большое территориальное преимущество, динамовцы будут играть вторым номером. Я ставлю на победу ЦСКА 2:0", - цитирует Бубнова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Бубнов ЦСКА Динамо
Сегодня, 16:44
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№3 Написал: Hitman (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
гладко было на бумаге да забыли про овраги
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:06) #
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online

согласен! но динамо это бомба замедленного действия,может бомбануть!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
неожиданно
Регистрация: 9.11.2013
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