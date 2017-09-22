Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
09:48
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей (1)
Квинси Промес и Роша пропускают тренировку "Спартака"
Московский "Спартак" в рамках подготовки к домашнему матчу 11-го тура РФПЛ с "Анжи" проводит сегодня на своей базе в Тарасовке открытую тренировку, сообщает "Чемпионат.сом".
Занятие в составе красно-белых пропускают Денис Глушаков и Зе Луиш, которые продолжают восстанавливаться после травм.
Также не тренируются полузащитники Квинси Промес и Педра Роша, получившие повреждения в выездной игре 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" (2:0).
Занятие в составе красно-белых пропускают Денис Глушаков и Зе Луиш, которые продолжают восстанавливаться после травм.
Также не тренируются полузащитники Квинси Промес и Педра Роша, получившие повреждения в выездной игре 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" (2:0).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.