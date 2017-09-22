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Квинси Промес и Роша пропускают тренировку "Спартака"

Московский "Спартак" в рамках подготовки к домашнему матчу 11-го тура РФПЛ с "Анжи" проводит сегодня на своей базе в Тарасовке открытую тренировку, сообщает "Чемпионат.сом".

Занятие в составе красно-белых пропускают Денис Глушаков и Зе Луиш, которые продолжают восстанавливаться после травм.

Также не тренируются полузащитники Квинси Промес и Педра Роша, получившие повреждения в выездной игре 1/16 финала Кубка России с "Кубанью" (2:0).
Теги: Промес Роша Спартак
Сегодня, 17:26
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№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот еще один вопрос к лыжникам.Что за нагрузки,если у всех с мышцами проблемы?Пусть Спартак-2 с Анжи выходит.С Ливером все в строю должны быть!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 18:23) #
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online

Надо это принять как факт и двигаться дальше. Надо просто пройти это испытание и стать сильнее
Регистрация: 1.05.2009
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Даа,неслыханная эпидемия травм,человек 10 в лазарете.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 18:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не будет Промеса - некому забивать будет. Даже у посыпавшегося "Анжи" могут не выиграть, не говоря уже о "Ливерпуле".
Регистрация: 22.02.2013
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