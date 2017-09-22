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"Ахмат" сыграет с "Рубином" на стадионе имени Билимханова

Матч 11-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Рубином" состоится 25 сентября в 19:30 на стадионе имени С. Билимханова в Грозном.

Решение о переносе матча на резервный стадион принято в связи с техническими работами по восстановлению газона на стадионе "Ахмат-Арена".

ФК "Ахмат"
Теги: Ахмат Рубин
Сегодня, 17:37
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