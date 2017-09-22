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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: уровень российского чемпионата ниже среднего
Бывший советский футболист Евгений Ловчев прокомментировал плохие результаты команд Премьер-лиги в розыгрыше Кубка России в нынешнем сезоне.
"Во многом из-за календаря команды премьер-лиги не выставляют основные составы на матчи Кубка России. В советские времена Кубок СССР всегда стартовал до начала чемпионата, в марте, и мы играли основными составами.
Но сейчас могу понять команды, которые играют в трех турнирах: они вынуждены давать передышку лидерам. Но все же хочу обратить внимание на такой факт, что все лидеры нашего чемпионата повылетали из Кубка. Это показатель того, что у команд премьер-лиги нет такого запаса в классе. И, даже в независимости от того, купили наши клубы каких-то иностранцев или нет, уровень нашей премьер-лиги весьма средний и даже ниже среднего", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Во многом из-за календаря команды премьер-лиги не выставляют основные составы на матчи Кубка России. В советские времена Кубок СССР всегда стартовал до начала чемпионата, в марте, и мы играли основными составами.
Но сейчас могу понять команды, которые играют в трех турнирах: они вынуждены давать передышку лидерам. Но все же хочу обратить внимание на такой факт, что все лидеры нашего чемпионата повылетали из Кубка. Это показатель того, что у команд премьер-лиги нет такого запаса в классе. И, даже в независимости от того, купили наши клубы каких-то иностранцев или нет, уровень нашей премьер-лиги весьма средний и даже ниже среднего", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
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