Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о встрече с руководством клуба.

"Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским "Реалом", и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.

Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после "Тосно". Этот слив был выгоден определённому человеку. Я не сказал то, о чём думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: "Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом". Потом я продолжил разбор матча.

Тот, кто донёс информацию до прессы, донёс её неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: "Спросите у игроков". Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Тосно
Сегодня, 19:01
Напечатать
17
(4)
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: капля никотина
Это Комбаров.

нет. это Ребров. логику включи.

Цитата: капля никотина
Цитата: Br.Li
Кто в команде итальянским владеет?

Переводчик. Которого Каррера душил публично, перед строем

Он не душил, а показывал игрокам на нём, как надо душить соперников. Он же всё это уже рассказывал.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:06) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: GS
Если так, то он что, ёжнутый?
Опять хочет в середине таблицы телепаться без еврокубков и премиальных?

Ну человек на грани пенсии, новый контракт - оно ему все это надо, калечиться практически уже за так?

Цитата: Br.Li
Тогда какие вопросы?Все ясно,вроде?

Да , но только переводчик половая тряпка - и у него к Каррере синдром типа "стокгольмского".
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
Цитата: Br.Li
Кто в команде итальянским владеет?

Переводчик. Которого Каррера душил публично, перед строем

Тогда какие вопросы?Все ясно,вроде?
Регистрация: 21.08.2014
№14 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В краснодар не полетел только ребров...


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Br.Li
Кто в команде итальянским владеет?

Переводчик. Которого Каррера душил публично, перед строем
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Если в кране нет воды, Трахтенберг тут не причем!..
Регистрация: 3.06.2014
№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Это Комбаров.

Если так, то он что, ёжнутый?
Опять хочет в середине таблицы телепаться без еврокубков и премиальных?
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: Br.Li (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (2)

Кто в команде итальянским владеет?
Регистрация: 21.08.2014
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (2)
online

Это Комбаров.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Космос Россия (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (3)

Ай, не дадут Каррере сделать карьеру тренера в Спартаке! worried
Регистрация: 13.07.2015
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 19:31) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи смотрю заштопались после позорного пинка из кубка smile
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Карреришка (с)
Регистрация: 27.08.2008
№5 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:12) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь больше не увижу Реброва в раме.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (11)
online

Вот точный перевод с итальянского.
А реведерчи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
...Этот слив был выгоден определённому человеку.
Интрига...кто этот человек?
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
вычислить и на дыбу сволочь
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
так, крыса близка
Регистрация: 18.08.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.