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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Массимо Каррера: слив моих слов после игры с "Тосно" был выгоден определённому человеку
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о встрече с руководством клуба.
"Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским "Реалом", и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.
Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после "Тосно". Этот слив был выгоден определённому человеку. Я не сказал то, о чём думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: "Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом". Потом я продолжил разбор матча.
Тот, кто донёс информацию до прессы, донёс её неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: "Спросите у игроков". Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским "Реалом", и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.
Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после "Тосно". Этот слив был выгоден определённому человеку. Я не сказал то, о чём думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: "Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом". Потом я продолжил разбор матча.
Тот, кто донёс информацию до прессы, донёс её неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: "Спросите у игроков". Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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