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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
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Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
Массимо Каррера: прошу фанатов "Спартака" не повторять подобных действий
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам красно-белых в связи с наказанием, наложенным на клуб со стороны УЕФА.
"Да, конечно, хочу сказать фанатам, что нам нужна их поддержка. Поэтому я прошу не повторять подобных действий. Команде будет не хватать поддержки, фанаты нам нужны. Надеюсь, что они серьёзно воспримут тот факт, что есть вероятность больше не попасть на стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Да, конечно, хочу сказать фанатам, что нам нужна их поддержка. Поэтому я прошу не повторять подобных действий. Команде будет не хватать поддержки, фанаты нам нужны. Надеюсь, что они серьёзно воспримут тот факт, что есть вероятность больше не попасть на стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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