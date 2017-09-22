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Массимо Каррера: прошу фанатов "Спартака" не повторять подобных действий

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам красно-белых в связи с наказанием, наложенным на клуб со стороны УЕФА.

"Да, конечно, хочу сказать фанатам, что нам нужна их поддержка. Поэтому я прошу не повторять подобных действий. Команде будет не хватать поддержки, фанаты нам нужны. Надеюсь, что они серьёзно воспримут тот факт, что есть вероятность больше не попасть на стадион", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:10
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(4)
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:21) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Массимо иди сюда пля!
Регистрация: 27.08.2008
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