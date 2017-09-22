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Магомед Мацуев: поле "Ахмат-Арены" будет готово к матчу со "Спартаком"

Директор стадиона "Ахмат-Арена" Магомед Мацуев прокомментировал перенос матча 11-го тура РФПЛ "Ахмат" — "Рубин" на стадион имени Султана Билимханова в Грозном, отметив, что поле будет готово к игре 13-го тура со "Спартаком".

"На данный момент газон "Ахмат-Арены" не готов к матчам РФПЛ. Растёт новая трава, и для того, чтобы в других играх с ней не возникало проблем, было принято решение перенести встречу с "Рубином".

Могу точно сказать, что к следующему домашнему матчу "Ахмата" со "Спартаком" поле "Ахмат-Арены" будет готово", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ахмат
Сегодня, 19:34
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