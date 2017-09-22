Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
09:48
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
Андрей Ещенко: делал бы я все точные пасы, то в Европе бы играл в топ-чемпионате
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как относится к критике в свой адрес, а также о конкуренции с Марко Петковичем.
"Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. По матчу с „Марибором“ критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и всё. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате. Есть ли ощущение несправедливости? Если виноват, то согласен.
Конкуренция должна быть. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе и является хорошим игроком", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
"Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. По матчу с „Марибором“ критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и всё. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате. Есть ли ощущение несправедливости? Если виноват, то согласен.
Конкуренция должна быть. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе и является хорошим игроком", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.