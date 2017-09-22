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Андрей Ещенко: делал бы я все точные пасы, то в Европе бы играл в топ-чемпионате

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как относится к критике в свой адрес, а также о конкуренции с Марко Петковичем.

"Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. По матчу с „Марибором“ критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и всё. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате. Есть ли ощущение несправедливости? Если виноват, то согласен.

Конкуренция должна быть. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе и является хорошим игроком", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 19:44
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5
(1)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Manowar
Поэтому и играешь в Российском середнячке ! disappointed_relieved laughing

Как половина аргентинской сборной, не правда ли? Как Халк здесь играл и Витсель. А теперь в Китае пылят. Уровень, пилять. Мозг купи.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 20:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Поэтому и играешь в Российском середнячке !

проснись колхозник,он не за Ростов играет smile
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Поэтому и играешь в Российском середнячке ! disappointed_relieved laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
По матчу с „Марибором“ критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и всё. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате.
Здраво рассуждает засранец ..и не придерёшься ведь)


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ему бы научиться зоны не терять и не давать себя обыгрывать как первогодку


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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