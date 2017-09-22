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Сергей Баланович получил вызов в сборную Белоруссии

Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович получил вызов в белорусскую сборную с 2 по 10 октября на отборочные матчи Чемпионата мира 2018 года.

Наши географические соседи выступают в европейской группе А. 7 октября дома, в Борисове, они примут голландцев, а 10 числа сыграют в гостях с французами.

ФК "Амкар"
Теги: Баланович Сборная Белоруссии Амкар
Сегодня, 20:18
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