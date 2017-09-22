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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Сергей Баланович получил вызов в сборную Белоруссии
Полузащитник "Амкара" Сергей Баланович получил вызов в белорусскую сборную с 2 по 10 октября на отборочные матчи Чемпионата мира 2018 года.
Наши географические соседи выступают в европейской группе А. 7 октября дома, в Борисове, они примут голландцев, а 10 числа сыграют в гостях с французами.
ФК "Амкар"
Наши географические соседи выступают в европейской группе А. 7 октября дома, в Борисове, они примут голландцев, а 10 числа сыграют в гостях с французами.
ФК "Амкар"
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