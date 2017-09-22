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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ролан Гусев: думаю, что динамовцы не рискнут играть в открытый футбол с ЦСКА
"Динамо" вряд ли рискнет играть в открытый футбол в столичном дерби против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России, заявил известный в прошлом хавбек обоих клубов Ролан Гусев.
"Я ожидаю, что будет очень интересная игра. Обе команды неудачно сыграли в Кубке России, и они захотят реабилитироваться перед болельщиками, поэтому я думаю, что стоит ждать обоюдоострой игры. Думаю, что динамовцы не рискнут играть в открытый футбол с армейцами. ЦСКА мастеровитее, и надо аккуратнее "Динамо" будет действовать", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
"Я ожидаю, что будет очень интересная игра. Обе команды неудачно сыграли в Кубке России, и они захотят реабилитироваться перед болельщиками, поэтому я думаю, что стоит ждать обоюдоострой игры. Думаю, что динамовцы не рискнут играть в открытый футбол с армейцами. ЦСКА мастеровитее, и надо аккуратнее "Динамо" будет действовать", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
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