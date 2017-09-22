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Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что Кубок России является важным турниром для его команды.

"Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основой. Кубок России для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодёжь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.

Можно ли сэкономить силы на матче с "Анжи"? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды – как "Тосно", с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели.

Как оцениваю шансы "Спартака" на победу в РФПЛ? Это будет очень сложно. Нам нужно ждать и радоваться неудачам других команд. Самое главное, чтобы в будущем мы максимально выкладывались на поле, а в конце сезона мы это посмотрим", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:26
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6
(0)
№6 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
не понял, а в лиге чемпионов уже впадлу играть?
Регистрация: 9.11.2013
№5 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:47) #
  • +2
  •  (6)

Почему скрывают от Карреры, что Лига Европы - презираемый спартаковскими фанатами турнир.
Регистрация: 21.04.2009
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 22:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
конечно важный smile ведь все остальное уже просрано
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
,как вам ленинградцы динамовские.

Питерские динамовцы любят спартаковские жопки, как и наши тосненские игроки
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Для Тосно тоже - и не только
А надрать жопку может любой, даже проходящий мимо поля )))))))))


Ага,как вам ленинградцы динамовские.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Для Тосно тоже - и не только
А надрать жопку может любой, даже проходящий мимо поля )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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