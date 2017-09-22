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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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22:26
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы (6)
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Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (3)
Массимо Каррера: Кубок России – важный турнир для "Спартака", он даёт шанс играть в Лиге Европы
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что Кубок России является важным турниром для его команды.
"Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основой. Кубок России для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодёжь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.
Можно ли сэкономить силы на матче с "Анжи"? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды – как "Тосно", с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели.
Как оцениваю шансы "Спартака" на победу в РФПЛ? Это будет очень сложно. Нам нужно ждать и радоваться неудачам других команд. Самое главное, чтобы в будущем мы максимально выкладывались на поле, а в конце сезона мы это посмотрим", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основой. Кубок России для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодёжь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.
Можно ли сэкономить силы на матче с "Анжи"? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды – как "Тосно", с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели.
Как оцениваю шансы "Спартака" на победу в РФПЛ? Это будет очень сложно. Нам нужно ждать и радоваться неудачам других команд. Самое главное, чтобы в будущем мы максимально выкладывались на поле, а в конце сезона мы это посмотрим", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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