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Алексей Стрепетов: удаление Мевли повлияло на всю стратегию игры

Бывший полузащитник и тренер "Зенита"Алексей Стрепетов, ныне работающий советником генерального директора "Динамо СПб", подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России, где бело-голубые в дополнительное время одержали победу – 3:2.

"Удаление Мевли было справедливым. Оно повлияло на всю стратегию игры. "Динамо" изначально планировало действовать вторым номером, использовать быстрые атаки. А после удаления уже динамовцы взяли бразды правления, и повели атаки на "Зенит". В конечном итоге матч вообще перешел в дополнительное время. Обеим командам было очень сложно в концовке. Но удаление повлияло на расстановку сил и на схему игры одной и другой команды. Думаю, в 1/8 финала со "СКА-Хабаровском" "Динамо" придется тяжелее, чем с "Зенитом". Команде предстоит сложный перелет, хотя игроки максимально мотивированы бороться за Кубок. Но Хабаровск играет дома. Команда набирает обороты в РФПЛ, с каждым матчем они демонстрирует более стабильный футбол. Но если динамовцы сыграют так же, как и в первом тайме с «Зенитом», то они могут привезти оттуда победу. Если появится расслабленность, победить будет очень трудно", - приводит слова Стрепетова "Спорт день за днем".
Теги: Зенит Динамо СПБ
Сегодня, 23:06
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