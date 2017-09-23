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Массимо Каррера: очень рад, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен тем, что футболисты красно-белых Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров продлили контракты с клубом.

"Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты. Денис - капитан команды, Дмитрий - один из ее лидеров, оба являются важными игроками для "Спартака", вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Глушаков Спартак Комбаров Д.
Сегодня, 05:30
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