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Егор Титов: "Спартак" и "Анжи" - команды разного класса

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи".

"Даже нечего тут додумывать или объяснять. На сегодняшний день "Спартак" и "Анжи" — команды разного класса. Понятно, что "Спартак" должен побеждать, даже если Промеса не будет. "Спартак" и так сильнее. Уверен, что будет уверенная, лёгкая победа. Считаю, что "Спартак" выиграет 3:0 или даже 4:0. "Анжи" меня не убедил ни в одном матче. Смена главного тренера не изменила ситуацию в лучшую сторону, пускай какие-то очки команда и набрала. "Анжи" играл во Владивостоке, но дублирующим составом. Проиграли. Но это не имеет отношения к предстоящему матчу. Более классные команды легко "Анжи" обыгрывают. Достаточн взглянуть на матч "Анжи" с "Краснодаром". Очень слабо играет "Анжи", очень слабо", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Титов Спартак Анжи
Сегодня, 17:13
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№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня у Анжи возник уникальный шанс вернуться в игру....таким разобранным физически и психологически Спартак давно не был, еще и без лидеров....а еще Анжи при определенной удаче, может отправить Карреру в отставку.. yum
Регистрация: 15.12.2013
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Спартак с Промесом, Зе Луишем и без них тоже команды разного класса.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Ясен фиг разного уровня.Спартак 8,Анжи 16.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 17:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да у нас половина основного состава травмированных и еще на три фронта играть , так что легко не будет
Регистрация: 9.06.2011
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и посмотрим насколько разного без Промеса на поле.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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