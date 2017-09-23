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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Егор Титов: "Спартак" и "Анжи" - команды разного класса
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России "Спартак" - "Анжи".
"Даже нечего тут додумывать или объяснять. На сегодняшний день "Спартак" и "Анжи" — команды разного класса. Понятно, что "Спартак" должен побеждать, даже если Промеса не будет. "Спартак" и так сильнее. Уверен, что будет уверенная, лёгкая победа. Считаю, что "Спартак" выиграет 3:0 или даже 4:0. "Анжи" меня не убедил ни в одном матче. Смена главного тренера не изменила ситуацию в лучшую сторону, пускай какие-то очки команда и набрала. "Анжи" играл во Владивостоке, но дублирующим составом. Проиграли. Но это не имеет отношения к предстоящему матчу. Более классные команды легко "Анжи" обыгрывают. Достаточн взглянуть на матч "Анжи" с "Краснодаром". Очень слабо играет "Анжи", очень слабо", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"Даже нечего тут додумывать или объяснять. На сегодняшний день "Спартак" и "Анжи" — команды разного класса. Понятно, что "Спартак" должен побеждать, даже если Промеса не будет. "Спартак" и так сильнее. Уверен, что будет уверенная, лёгкая победа. Считаю, что "Спартак" выиграет 3:0 или даже 4:0. "Анжи" меня не убедил ни в одном матче. Смена главного тренера не изменила ситуацию в лучшую сторону, пускай какие-то очки команда и набрала. "Анжи" играл во Владивостоке, но дублирующим составом. Проиграли. Но это не имеет отношения к предстоящему матчу. Более классные команды легко "Анжи" обыгрывают. Достаточн взглянуть на матч "Анжи" с "Краснодаром". Очень слабо играет "Анжи", очень слабо", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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