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Марио Фернандес: надеюсь, смогу сыграть против "МЮ"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своём состоянии после сотрясения мозга, которое он получил в первом тайме матча с "Динамо".

"Надеюсь, смогу сыграть против "МЮ". Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандес ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:14
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