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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:05
Анатолий Бышовец: гол Бечирая забит из офсайда, но по исполнению очень интересный. Это единственное украшение матча
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Марио Фернандес: надеюсь, смогу сыграть против "МЮ"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своём состоянии после сотрясения мозга, которое он получил в первом тайме матча с "Динамо".
"Надеюсь, смогу сыграть против "МЮ". Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
"Надеюсь, смогу сыграть против "МЮ". Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
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