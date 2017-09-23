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Президент "Анжи": "Спартак" привыкает, что ему помогают

Президент "Анжи" Осман Кадиев поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Практически победили? Да ладно. Победили — это когда 2:1. Расстроен ли я? Это футбол. Какая разница со "Спартаком" или с "Зенитом" — три очка они и есть три очка.

Судейство? "Спартак" не нуждается в такой помощи. Натянули пенальти — это мое субъективное мнение.

Когда судья поднял флажок, офсайда не было. "Спартак" привыкает, что ему помогают. Но так нельзя. Я бы не хотел, чтобы судьи так работали. Судить нужно то, что есть: и против, и за", - цитирует Кадиева "Чемпионат.сом".
Теги: Анжи Спартак
Вчера, 22:32
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12
(4)
№12 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:36) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: sanyapytilin
ы прошлый чемпионат взяли, потому что ЦСКА и Зенит не хромали, а без ног были.

Это проблемы ЦСКА и Зенита...
Регистрация: 22.11.2014
№11 Написал: Победоносный Зенит (Вчера, 23:20) #
  • +4
  •  (8)
online

Тут написали ФК ПАДАЛЬ,как же здорово подходит это название для свиной недокомандочки...
Регистрация: 17.09.2017
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:11) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Это теперь даже не СпаМ, а фк Падаль.
Когда другими способами очки заработать не удается - остается нырять.
Онанидзе, Дворняжка, еще и грузин к ним подтянулся.
Такое г. Ливерпуль должен с крупным счетом выносить.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:58) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Цитата: Пивовед
Цитата: Цезарь
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk


вы все сейчас на этих местах не потому, что вы сильны , а потому что Спартак захромал.

Надо же..., и сразу на обе ноги. Какой то чемпион не настоящий получается.


ОГА..это как у некоторых стабильное говночерпание полвека, первое и единственное чемпионство на шестидесятом году жизни в 84 году, тут же брожение по ректалу пердивов, следующее в 2007, потом лихорадка до 2010, провал,потом 12 год, лихорадка, потом 15-й..

и это с самым халявным бюджетом в РФПЛ и безграничным админресурсом.. smile

тёмно-голубые пичинёнымлять... smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: бульбаш белгород (Вчера, 22:53) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk

6 очков ХА-ХА и ещё ХА-ХА,весной дорогой нужно говорить про таблицуууууууууууууу.
Регистрация: 8.05.2016
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:50) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Цезарь
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk


вы все сейчас на этих местах не потому, что вы сильны , а потому что Спартак захромал.

Вы прошлый чемпионат взяли, потому что ЦСКА и Зенит не хромали, а без ног были.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: strekall Руcь (Вчера, 22:49) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Цезарь
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk


вы все сейчас на этих местах не потому, что вы сильны , а потому что Спартак захромал.

Надо же..., и сразу на обе ноги. Какой то чемпион не настоящий получается.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:47) #
  • -11
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk


вы все сейчас на этих местах не потому, что вы сильны , а потому что Спартак захромал.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Вчера, 22:46) #
  • +8
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Еще и антирекорд установили. Эти мля народные... а то в свою петушиную грудь кулаком били что мы самая посещаемая команда. А чуть команда посыпалась и ходить не стали...чушки глорные!
Регистрация: 5.04.2017
№3 Написал: Цезарь (Вчера, 22:45) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бульбаш
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .

таблица слева smirk
Регистрация: 21.09.2017
№2 Написал: бульбаш белгород (Вчера, 22:43) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile

Сегодня Менты вам золотой дождь устроили ,что ГОНЧАР оправдывался и незнал что сказать .
Регистрация: 8.05.2016
№1 Написал: Цезарь (Вчера, 22:36) #
  • +7
  •  (21)
online
Болеет за:
ЦСКА
да уж докатились свиньи-уже президент и тренер анжи вам золотой дождь устраивают smile
Регистрация: 21.09.2017
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