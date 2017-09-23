Тома Фибел: у нас были все шансы победить "Спартак"

Защитник "Анжи" Тома Фибел прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (2:2).- У нас были все шансы победить сегодня. Но одно очко - тоже неплохой результат.- Разочарованы! Но это футбол. Потеряли концентрацию, сыграли невнимательно. Но общий результат хороший.