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Тома Фибел: у нас были все шансы победить "Спартак"

Защитник "Анжи" Тома Фибел прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака" (2:2).

- У нас были все шансы победить сегодня. Но одно очко - тоже неплохой результат.

- Огорчены, что пропустили в самом конце матча?

- Разочарованы! Но это футбол. Потеряли концентрацию, сыграли невнимательно. Но общий результат хороший.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Анжи
Вчера, 23:23
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это не он сделал скидку на Онанидзе?
А так да, могли, но слишком прижались в концовке.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Победоносный Зенит (Вчера, 23:27) #
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online

Когда будете играть дома,то свиноочко полностью откроется перед вами.
Регистрация: 17.09.2017
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