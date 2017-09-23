"Спартак" установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 11-го тура российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Анжи" (2:2), который прошёл в Москве на стадионе "Открытие Арена", посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским "Арсеналом" (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.