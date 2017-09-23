Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 11-го тура российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Анжи" (2:2), который прошёл в Москве на стадионе "Открытие Арена", посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.

До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей "Спартака" в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским "Арсеналом" (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Вчера, 23:42
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ferd
тогда вся страна рухнет

ага.а если перестанут существовать бомжебокланы,то и весь футбол наш рухнет.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zeracool
Ждем обвала газпрёма

тогда вся страна рухнет

Цитата: kurbath
Цитата: какзайчонок
Обвал Арена

допистишся
баклан арена рухнет

из Тулы , оно конечно виднее что рухнет
Регистрация: 14.11.2007
№3 Написал: kurbath тула (Вчера, 23:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Обвал Арена

допистишся
баклан арена рухнет
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: zeracool москва (Вчера, 23:53) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Банк Открытие кстати тоже обвалился....Обвал Арена

Цитата: какзайчонок
Банк Открытие кстати тоже обвалился....Обвал Арена

Ждем обвала газпрёма
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:45) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Банк Открытие кстати тоже обвалился....Обвал Арена
Регистрация: 15.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.