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Антон Шунин: не вижу у "Динамо" больших проблем

Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России (0:0).

"Я считаю, что ничья – хороший результат, так как мы играли с одним из лидеров чемпионата. Довольны, что смогли оставить ворота в неприкосновенности. Были моменты, когда мы могли забить, жаль, что не получилось, но будем работать над этим. С командой такого уровня, как ЦСКА, это неплохой результат.

Я не вижу у нас больших проблем. Да, где-то идет недобор очков, где-то можно играть лучше. Если брать последнюю игру с "Арсеналом", то это был стандарт, а это отдельный момент. По игре у нас были моменты, и сегодня были подходы. Надо просто забить и все пойдет по-другому", - цитирует Шунина "Р-Спорт".
Теги: Шунин Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:07
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