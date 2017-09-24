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Натан Бартфельд: Мешков в эпизоде с назначением пенальти в ворота "Анжи" явно поторопился

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота "Анжи" в матче против "Спартака".

"По моему мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился", - цитирует Бартфельда ТАСС.
Теги: Мешков Спартак Анжи
Сегодня, 00:44
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Пеналь даже не "левый", он просто "задний"...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 01:04) #
  • +4
  •  (8)

Да всем понятно что липа кроме свиных сектантов.
Регистрация: 17.09.2017
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