Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Борис Копейкин: "Спартаку" явно не хватает силенок

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин отметил, что "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) играл плохо, без легкости и свежести.

– "Спартак" регулярно пропускает в концовке. С чем это связано?

– С потерей концентрации и неоптимальными физическими кондициями. Нет в игре ни легкости, ни свежести. Силенок явно не хватает. Впечатление – будто не Глушаков с Комбаровым остались летом без отпуска, а вся команда. Что-то в подготовке Каррера перемудрил.

– Или тренер по физподготовке.

– Этого тоже нельзя исключать. Хотя в матче с "Анжи", когда петух в одно место клюнул, спартаковцы на последних минутах все-таки сумели прибавить. Организовали навал и спасли очко.

– Хоть кого-то у "Спартака" можно похвалить?

– Разве что Мельгарехо. Вышел на замену в концовке и эффектным ударом принес команде ничью. Остальные же всю игру тачку возили…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Копейкин Спартак Анжи
Сегодня, 05:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.