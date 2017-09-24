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Обследование подтвердило, что Марио Фернандес получил сотрясение мозга

Обследование подтвердило, что защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче чемпионата России с "Динамо" получил сотрясение мозга.

Матч состоялся в субботу в Химках (0:0). Фернандес столкнулся с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным в верховой борьбе за мяч на 25-й минуте встречи и покинул поле на носилках.

"Самочувствие Марио под вечер значительно улучшилось. О сроках возвращения игрока в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно", – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 09:08
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(1)
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
С МЮ точно не сыграет(


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 09:47) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
scream
Регистрация: 22.02.2013
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