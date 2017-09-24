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Евгений Ловчев: у "Спартака" не получается игра чрез фланги

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что фланговые игроки красно-белых плохо провели матч 11-го тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи".

"Я не увидел работы с фланговыми защитниками. Когда перед матчем услышал, что Ещенко будет подключаться, я подумал о том, что он не умеет подавать. Игра строится через фланги, а ничего не получается. Слева — у Комбарова, справа — у Ещенко Если мы знаем, что в штрафную будут подаваться мячи, важно, чтобы не было обрезов. Нет, раз за разом Ещенко бьет в ближнего защитника.

У Лобановского в середине семидесятых, например, крайние защитники Матвиенко и Трошкин часами подавали справа и слева в те точки, откуда любили и умели завершать атаки Онищенко и Блохин. От них требовали!

Ну и надо признать, что "Спартак" выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока. которые в "Спартаке" как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого — Попов и Жано. Я чувствую, что они заскучали", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак Анжи
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:06) #
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На мой взгляд Фернандо ведёт игру, а Ананидзе и Попов, скорее игроки момента. Физики не хватает, вот и комбинационной игры нет, и точности в завершении, и куча травм, просто немного все недобегают, всё делают на надрыве, наиболее очевидно это будет в игре с Ливерпулем, на фоне игроков из быстрого, качественного чемпионата. Но разумеется, болеть буду за Спартак и желаю ему победы!
Регистрация: 15.03.2017
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