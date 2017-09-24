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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: у "Спартака" не получается игра чрез фланги
Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что фланговые игроки красно-белых плохо провели матч 11-го тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи".
"Я не увидел работы с фланговыми защитниками. Когда перед матчем услышал, что Ещенко будет подключаться, я подумал о том, что он не умеет подавать. Игра строится через фланги, а ничего не получается. Слева — у Комбарова, справа — у Ещенко Если мы знаем, что в штрафную будут подаваться мячи, важно, чтобы не было обрезов. Нет, раз за разом Ещенко бьет в ближнего защитника.
У Лобановского в середине семидесятых, например, крайние защитники Матвиенко и Трошкин часами подавали справа и слева в те точки, откуда любили и умели завершать атаки Онищенко и Блохин. От них требовали!
Ну и надо признать, что "Спартак" выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока. которые в "Спартаке" как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого — Попов и Жано. Я чувствую, что они заскучали", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Я не увидел работы с фланговыми защитниками. Когда перед матчем услышал, что Ещенко будет подключаться, я подумал о том, что он не умеет подавать. Игра строится через фланги, а ничего не получается. Слева — у Комбарова, справа — у Ещенко Если мы знаем, что в штрафную будут подаваться мячи, важно, чтобы не было обрезов. Нет, раз за разом Ещенко бьет в ближнего защитника.
У Лобановского в середине семидесятых, например, крайние защитники Матвиенко и Трошкин часами подавали справа и слева в те точки, откуда любили и умели завершать атаки Онищенко и Блохин. От них требовали!
Ну и надо признать, что "Спартак" выглядит растерянно. Команда почему-то считает, что ей не фартит, но дело не в этом. Просто нет выстроенной тренером игры. Нет совершенно! Я часто задумываюсь: вот есть два игрока. которые в "Спартаке" как бы ведут игру и, как правило, меняют один другого — Попов и Жано. Я чувствую, что они заскучали", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
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