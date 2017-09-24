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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: "Краснодар" готов бороться за место в Лиге чемпионов и даже чемпионство
Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ "Краснодар" - "Зенит".
"По игре в РФПЛ кажется, что "Краснодар" готов бороться за место в Лиге чемпионов и даже чемпионство, но нужна стабильность. Пропускают "быки" много, с этим нужно разбираться, хотя в атаке у них все в полном порядке. Я бы не сказал, что сейчас "Зенит" сильнее, чем прошлой осенью, когда краснодарцы вырвали победу. Та команда была более сыгранной. Не случайно Манчини постоянно тасует состав, пробует новую схему. Если взять по результатам, то Манчини пока не превзошел Луческу. Да и по игре есть проблемы. Масштабная ротация приводит к поражениям: от израильтян в Лиге Европы, от "Динамо" в Кубке России. Матч с "Краснодаром" даст ответы на многие вопросы. Главный: насколько сбалансирован "Зенит"? Также интересно, какой состав выпустит Манчини, поскольку грань между основными и запасными стерлась в последних играх.
Основная борьба развернется в центре поля. У "Краснодара" плохо получается играть от обороны. Проблемы начинаются, когда их лишают мяча – не дают развивать атаки в центре поля. Достаточно вспомнить матч с "Црвеной звездой". Думаю, Манчини постарается накрыть соперника прессингом, чтобы лишить "Краснодар" возможности спокойно владеть мячом. Если ему это удастся, то отрезанным окажется Смолов, который представляет большую угрозу. При этом допускаю, что "Краснодар" может завладеть мячом и задушить "Зенит" на своем стадионе. Команда Шалимова играет, а не думает, как не дать играть другим. Поэтому это вполне вероятный сценарий. Дополнительной мотивацией станет возможность догнать лидера. Жду обоюдоострый матч с большим количеством голевых моментов и уверен, что борьба за инициативу будет идти на протяжении всей игры. Мой прогноз на игру - 1:1", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"По игре в РФПЛ кажется, что "Краснодар" готов бороться за место в Лиге чемпионов и даже чемпионство, но нужна стабильность. Пропускают "быки" много, с этим нужно разбираться, хотя в атаке у них все в полном порядке. Я бы не сказал, что сейчас "Зенит" сильнее, чем прошлой осенью, когда краснодарцы вырвали победу. Та команда была более сыгранной. Не случайно Манчини постоянно тасует состав, пробует новую схему. Если взять по результатам, то Манчини пока не превзошел Луческу. Да и по игре есть проблемы. Масштабная ротация приводит к поражениям: от израильтян в Лиге Европы, от "Динамо" в Кубке России. Матч с "Краснодаром" даст ответы на многие вопросы. Главный: насколько сбалансирован "Зенит"? Также интересно, какой состав выпустит Манчини, поскольку грань между основными и запасными стерлась в последних играх.
Основная борьба развернется в центре поля. У "Краснодара" плохо получается играть от обороны. Проблемы начинаются, когда их лишают мяча – не дают развивать атаки в центре поля. Достаточно вспомнить матч с "Црвеной звездой". Думаю, Манчини постарается накрыть соперника прессингом, чтобы лишить "Краснодар" возможности спокойно владеть мячом. Если ему это удастся, то отрезанным окажется Смолов, который представляет большую угрозу. При этом допускаю, что "Краснодар" может завладеть мячом и задушить "Зенит" на своем стадионе. Команда Шалимова играет, а не думает, как не дать играть другим. Поэтому это вполне вероятный сценарий. Дополнительной мотивацией станет возможность догнать лидера. Жду обоюдоострый матч с большим количеством голевых моментов и уверен, что борьба за инициативу будет идти на протяжении всей игры. Мой прогноз на игру - 1:1", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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