Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
04:40
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Футболисты "Локомотива" прогулялись по Ростову-на-Дону
На сегодняшний матч 11-го тура чемпионата России с "Ростовом" "Локомотив" выйдет в белой форме, сообщает официальный сайт москвичей.
К матчу готовятся 22 игрока.
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг.
Полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Фарфан, Фернандеш,
Нападающие: Галаджан, Лысов, Эдер.
Предматчевую тренировку команда провела накануне на базе в Баковке, в день матча ребята прогулялись по городу.
К матчу готовятся 22 игрока.
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг.
Полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Фарфан, Фернандеш,
Нападающие: Галаджан, Лысов, Эдер.
Предматчевую тренировку команда провела накануне на базе в Баковке, в день матча ребята прогулялись по городу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.