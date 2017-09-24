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Футболисты "Локомотива" прогулялись по Ростову-на-Дону

На сегодняшний матч 11-го тура чемпионата России с "Ростовом" "Локомотив" выйдет в белой форме, сообщает официальный сайт москвичей.

К матчу готовятся 22 игрока.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг.

Полузащитники: Баринов, Галанин, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов, Фарфан, Фернандеш,

Нападающие: Галаджан, Лысов, Эдер.

Предматчевую тренировку команда провела накануне на базе в Баковке, в день матча ребята прогулялись по городу.
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 14:35
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